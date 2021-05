Stati Generali Turismo, Pisani (CNG): "Fondamentale incentivare imprenditoria giovanile nel settore"

(Teleborsa) - Rilanciare e promuovere iline ilqualiper i giovani del nostro Paese. Questo l’obiettivo del dibattito "Giovani e innovazione per rilanciare il turismo e l'Italia" che si è svolto questa mattina in diretta streaming sulla pagina Facebook delin occasione degli"La promozione del turismo ha da sempre undinelle attività e nelledel Consiglio Nazionale dei Giovani" ha dichiaratoPresidente del CNG. "In unsegnato da unaverso l’estero dei nostricrediamo sia importante avviare nuove politiche di supporto agli operatori del settore, valorizzando le enormi potenzialità del patrimonio paesaggistico e artistico-culturale italiano. Per questo, intendiamo proporre al Governo un Fondo di garanzia per i giovani con una dotazione diper favorireprevedendo per l’avvio di attività di impresa deglila copertura aldei finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla" ha concluso Pisani.“Idestinati allesono un primo importante passo per il rilancio di un settore che ha un ruolo cruciale per laSenza la ripartenza del turismo, che vale circa il 7% del nostro PIL, non è infatti realizzabile quella necessaria ripresa economica del Paese che è da tutti auspicata già a partire dai prossimi mesi" ha dichiaratoConsigliere di Presidenza del CNG con delega Cultura e Turismo.