Unicredit, operatività su azioni proprie

(Teleborsa) - Nell’ambito del programma di acquisto di azioni ordinarie comunicato al mercato in data 11 maggio 2021 e avviato in pari data,ha reso noto di aver, dal 17 al 21 maggio 2021, complessivamente(pari allo 0,005% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 10,2344 euro.Al 21 maggio, a partire dall’avvio del Primo Programma di Buy Back 2021, UniCredit ha acquistato un totale di 6.139.511 azioni per un controvalore complessivo pari a 62.078.063 euro. Alla stessa data, tenuto conto delle 4.760 azioni proprie in portafoglio prima dell’avvio del Primo Programma di Buy Back 2021 (pari allo 0,0002% del capitale sociale della Società), UniCredit detiene 6.144.271 azioni proprie pari allo 0,27% del capitale sociale.Intanto, sul listino milanese,estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 10,39 euro.