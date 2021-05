Amazon acquista la Metro-Goldwyn-Mayer per 8,45 miliardi di dollari

Amazon

(Teleborsa) -ha sottoscritto un accordo per acquisire la(MGM), storica compagnia privata di cineproduzione degli Stati Uniti, per. L'esperienza di MGM nella produzione cinematografica completerà la produzione degli Amazon Studios, che si sono concentrati principalmente sulla produzione di programmi TV, sottolinea una nota."MGM ha un, che hanno vinto collettivamente più di 180 Premi Oscar e 100 Emmy - ha affermato, Vicepresidente senior di Prime Video e Amazon Studios - Il vero valore finanziario alla base di questo accordo è il tesoro dell'IP (proprietà intellettuale, ndr) nel vasto catalogo che abbiamo intenzione di re-immaginare e sviluppare insieme al talentuoso team di MGM. Offre così tante opportunità per uno storytelling di alta qualità"."È stato un onore aver preso parte all'incredibile trasformazione di Metro Goldwyn Mayer - ha dichiarato, presidente del consiglio di amministrazione di MGM - Sono molto orgoglioso che MGM, che ha a lungo evocato, continuerà la sua storia leggendaria. L'opportunità di allineare la storia leggendaria di MGM con Amazon è una combinazione stimolante".Tra i film iconici nel catalogo di MGM ci sono La parola ai giurati,, Creed,, La rivincita delle bionde, Stregata dalla luna, Poltergeist, Toro scatenato, Robocop,, Il silenzio degli innocenti, Stargate, Thelma & Louise, Tomb Raider, I magnifici 7, La Pantera Rosa, Gioco a due. Tra le serie,