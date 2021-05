Borse europee prudenti, Piazza Affari si allinea

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in linea con il resto delle Borse europee e, con l'inflazione che resta al centro dell'attenzione dei mercati nonostante le rassicurazioni del, secondo cui la pressione sui prezzi dovrebbe essere transitoria a sostenere gli indici.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,223. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,41%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 65,93 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +107 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,87%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,29%, e ferma, che segna un quasi nulla di fatto. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,25%, mentre, al contrario, incolore il, che continua la seduta a 27.197 punti, sui livelli della vigilia.Tra lea grande capitalizzazione,avanza dell'1,93%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,60%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,26%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,24%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,22%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,47%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,33%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,12%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,63%),(+3,55%),(+2,60%) e(+2,45%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,51%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,39%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,09%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,53%.