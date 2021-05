Borse europee sulla parità. In rosso Piazza Affari

Unipol

(Teleborsa) -, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece hanno terminato sulla parità. Su Piazza Affari pesa la, dopo cheha acceso il risiko bancario, dicendosi pronta a salire al 9,5% di. Sul mercato USA, scambi al rialzo per l'Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,34%. Lieve aumento dell', che sale a 1.898,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,29%.Invariato lo, che si posiziona a +107 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,87%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, e incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.A Milano, si è mosso sotto la parità il, che scende a 24.778 punti, con uno scarto percentuale dello 0,46%; sulla stessa linea, depressa nel finale il, che chiude sotto i livelli della vigilia a 27.141 punti.Leggermente positivo il(+0,24%); con analoga direzione, in frazionale progresso il(+0,25%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,92 miliardi di euro, in calo del 13,30%, rispetto ai 2,21 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,57 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,56 miliardi.Tra i 437 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 168, mentre 224 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 45 azioni.Tra idi Milano, in evidenza(+0,98%),(+0,84%),(+0,81%) e(+0,78%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su(-4,80%),(-3,83) e, che ha archiviato la seduta a -2,03%.scende dell'1,99%.Calo deciso per, che segna un -1,46%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,08%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,42%),(+2,42%),(+2,41%) e(+2,37%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,58%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,50%.Sensibili perdite per, in calo del 2,15%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,54%.