Eni Award: nominati i vincitori per l'edizione 2020

Eni

(Teleborsa) -, premio ormai divenuto punto di riferimento a livello internazionale per la ricerca nel campo dell'energia e dell'ambiente. Il premio, che ha lo scopo di promuovere un migliore utilizzo delle fonti energetiche e stimolare la ricerca, testimonia anche l'importanza che Eni attribuisce alla ricerca scientifica e all’innovazione.La cerimonia di premiazione si svolgerà presso il Palazzo del Quirinale il 14 ottobre alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.Il premio, dedicato alle innovazioni che puntano alla decarbonizzazione del sistema energetico, è stato assegnato a(Austin), per aver affrontato efficacemente il problema dellenel processo di produzione e trasporto del gas naturale, localizzandone i punti emissivi e stimandone tempi e quantità.Il premio, dedicato alle fonti rinnovabili ed allo stoccaggio dell’energia, è stato assegnato a(Bangalore), per i suoi studi finalizzati alla produzione dell’idrogeno verde ed nella realizzazione di sistemi per l’immagazzinamento di idrogeno e di supercapacitori a elevata potenza specifica e incrementato numero di cicli di carica-scarica.Il premio, dedicato alla tutela di aria, acqua e terra ed alla bonifica di siti industriali, è stato assegnato adell'Università di Hannoverdell'Università si Lipsia, per i loro studi che hanno portato allo sviluppo di tecniche di microimaging per l'osservazione in situ di flussi diffusivi di molecole in materiali nano-porosi. Studi che hanno portato alla realizzazione di nuovi materiali, utili nel campo della nanofiltrazione dell’acqua.La sezioneha conferito tre premi ad, TheAmerican University in Cairo, ed a, Cairo University. La proposta di Abbas riguarda il miglioramento del trattamento delle acque reflue e della produzione di energia mediante anodi costituiti da nanostrutture in carbonio/ossidi di metallo in celle a combustibile microbiche. Tarek svilupperà un modello computazionale per migliorare la gestione dei rifiuti elettronici. La proposta di Ben Bouchta concerne un approccio multidisciplinare alla fornitura di servizi energetici per consentire un uso produttivo dell'energia per le imprenditrici nell'Africa subsahariana.Per il premio, dedicato agli under 30, sono stati premiatidel Politecnico di Torino, per aver sviluppato tecnologie innovative per la produzione passiva di acqua potabile utilizzando l’energia solare, edell'Università degli Studi di Napoli – Federico II, per aver condotto uno studio sull’inquinamentoda microplastiche, e, in particolare, sull’impatto delle fibre sintetiche utilizzate nei tessuti, individuando i principali meccanismi di rilascio di questi microinquinanti emergenti.Per la sezione, che elegge i progetti più rivoluzionari sviluppati da ricercatori ed esperti tecnici Eni, sono stati premiati:per aver brevettato un processo di mineralizzazione della CO2 con fasi minerali naturali e l’impiego dei prodotti ottenuti nella formulazione dei cementi;per la soluzione tecnologica E-Limina eper la soluzione tecnologica della bio-fissazione della CO2 ultra-intensificata, che si basa sulla bio-fissazione della CO2 da parte di microalghe, in foto-bioreattori illuminati con una luce artificiale adatta alla loro fotosintesi.