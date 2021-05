Eventi e scadenze del 26 maggio 2021

Abercrombie & Fitch

Ambienthesis

American Eagle Outfitters

Askoll Eva

Bastogi

Enertronica Santerno

Fenix Entertainment

Fervi

Fope

Friulchem

Gibus

Gismondi 1754

Health Italia

Iervolino Entertainment

Italian Wine Brands

Kolinpharma

Labomar

Longino&Cardenal

Lventure Group

Masi Agricola

Notorious Pictures

Nvidia

NVP

Pattern

Portobello

Powersoft

Promotica

Radici

Trendevice

(Teleborsa) -74esima World Health Assembly - La WHA è l'organo decisionale dell'OMS. L'evento che si svolge ogni anno, sarà in modalità virtuale e parteciperanno le delegazioni di tutti gli Stati membri dell'OMS. Tra i temi che verranno trattati si parlerà della pandemia in corso e di come prevenire la prossimaAIM Italia Conference 2021 - Evento organizzato da Borsa Italiana per offrire agli analisti e agli investitori italiani e internazionali l'opportunità di fare il punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future delle PMI quotate sul mercato AIM Italia, in cerca di capitali per finanziare la crescita. Meeting one to one o in piccolo gruppi in modalità virtuale con investitori istituzionaliABI - Banche e Sicurezza 2021 - Evento annuale promosso da ABI per conoscere ed esplorare le frontiere della sicurezza fisica e digitale nel settore finanziario, bancario e assicurativo. L'edizione 2021 fornisce la mappa per affrontare il cyber e il phisical risk all'interno dell’industria finanziariaG20 - Quarto International Financial Architecture Working Group Meeting in videoconferenzaG20 - Terzo Energy Transitions and Climate Sustainability Working Group Meeting - Roma8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di aprile9.30 - EY Summit Infrastrutture “Transizione digitale ed energetica” - Evento in diretta streaming. Focus su infrastrutture digitali ed energetiche, agenda degli investimenti e come stimolare la domanda di infrastrutture digitali ed energetiche nelle filiere produttive. Interverranno, tra gli altri, Matteo Andreoletti, Whitehelm Capital - Massimiliano Bianco, Iren - Alberto Calcagno, Fastweb - Silvia Candiani, Microsoft - Marcello Fiori, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Giuseppe Gola, Acea - Paolo Grossi, Eni Rewind - Luigi Gubitosi, Telecom Italia - Luca Manuelli, Ansaldo Nucleare - Elisabetta Ripa, Open Fiber - Francesco Starace, EnelMalesia - Borsa di Kuala Lumpur chiusa per festivitàSingapore - Borsa di Singapore chiusa per festivitàTesoro - Asta CTZ - BTP€i- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Risultati di periodo- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference