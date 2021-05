Fiumicino amplia le rotte Covid Tested: al via nuovi collegamenti intercontinentali

(Teleborsa) -. L’innovativo protocollo di sicurezza, lanciato in via sperimentale dasui volifra Roma e Milano, a settembre 2020, poi estesi ai collegamenti di Alitalia e Delta su New York ed Atlanta, a dicembre 2020, destano une confermano grandi potenzialità.sono stati recentementegrazie all'ordinanza del Ministero della Salute del 14 maggio scorso, con la quale il governo ha deciso di ampliare il perimetro ad altri scali italiani e tratte internazionali. In pochi giorni i vettori avvieranno le operazioni sulle nuove destinazioni consentite.L'ampliamento è frutto dei risultati della, che ha evidenziato ungrazie aleffettuato su tutti i passeggeri (48 ore prima della partenza e subito dopo lo sbarco). Questo protocollo di sicurezza consente quindi di evitare la quarantena fiduciaria di 10 giorni in Italia e permette anche ai turisti stranieri (eccetto quelli dai Paesi extra europei) di arrivare in Italia senza altre formalità.In aggiunta aiattualmente attividi Alitalia e Delta Air Lines, ad inizio mese si sono aggiunti ulteriori collegamenti aerei di. A partire dal 22 maggio, poi, è stato attivato il protocollo Covid Tested sul volo. Si prevede inoltre che questa procedura di viaggio possa essere adottata a breve anche sui voli die di, così come sono attesi da luglio, i nuovi voli diretti die die in agosto il collegamento diA seguito di questi sviluppi, saranno, 9 dei quali dagli, mercatiper la connettività di Roma e dell’intero Paese, che nel 2019 avevano raggiunto il livello record di 3,8 milioni di posti offerti con una crescita del 9% rispetto al 2018.