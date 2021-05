Future USA positivi aspettando Wall Street

Workday

Snowflake

NVIDIA Corporation

Nordstrom

Urban Outfitters

(Teleborsa) - Dopo una sessione contrastata nella giornata di ieri, l'andamento dei future USA indica che la seduta odierna del. A contribuire ai guadagni c'è l'ottimismo sulle riaperture e i progressi della campagna vaccinale (gli Stati Uniti stanno per raggiungere il 50% di popolazione adulta vaccinata).Il contratto sulè in rialzo dello 0,21% a 34.342 punti, mentre quello sulloguadagna lo 0,31% a 4.198 punti. Il derivato sulè invece il migliore, registrando un rialzo dello 0,46% a 13.718 punti.Tra le aziende che pubblicano i dati trimestrali oggi ci sonoè in ribasso negli scambi pre-market dopo una trimestrale peggiore delle attese, mentreè in guadagno dopo risultati migliori delle previsioni degli analisti.