G Rent, primo giorno di negoziazioni. Capitalizzazione superiore a 18 milioni

G Rent

(Teleborsa) -- che opera con il marchio Gabetti Short Rent e fa parte del gruppo Gabetti - è sbarcata oggi sull'AIM Italia di Borsa Italiana. La società è una PMI attiva nel settore dell', con servizi dedicati alla clientela privata e corporate per gestire, in full outsourcing, immobili e portafogli immobiliari concepiti per periodi di short rent.G Rent rappresenta la nona ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 143 il numero delle società attualmente quotate su AIM Italia. In fase di collocamento G Rent ha raccolto 3,3 milioni di euro. Il flottante al momento dell'ammissione è del 17,86% e la"Il traguardo raggiunto oggi ci inorgoglisce molto e giunge dopo un appassionante percorso nel quale abbiamo potuto illustrare al mercato le, le aspirazioni di crescita e gli obiettivi per il futuro. Siamo molto soddisfatti della risposta ricevuta dagli investitori, che hanno dimostrato di credere nella nostra società", ha commentato, fondatore, azionista e Amministratore Delegato di G Rent."Siamo convinti che la campanella suonata oggi sia solo un punto di partenza per portare avanti il nostro processo di crescita: l'apertura al mercato ci consente, infatti, di raccogliere i, per diventare sempre di più un punto di riferimento in Italia, così come all'estero, nel segmento dello short rent di immobili di lusso", ha aggiunto.