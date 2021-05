Green Pass digitale su app IO o Immuni dal 1° luglio

(Teleborsa) - Si lavora alla costruzione delitaliano, che dovrebbe arrivare prima di quello europeo e consentire di viaggiare all'interno dello Spazio Unico Europeo liberamente e senza restrizioni o quarantene. Ma come sarà questo certificato? Cosa attesta? e come si potrà richiedere?Ilha confermato proprio ieri che il Green Pass. C'è poco tempo dunque per mettere in piedi qualcosa di piuttosto articolato che dovrà valere dentro e fuori dall'Italia. L'ipotesi più probabile è ilCosa attesta il Green o Covid Pass? Il documento attesterà(prima o seconda dose) e viene rilasciato al momento dell'inoculazione, ma ancheo il. Verrà dunque rilasciato in formato cartaceo dall'hub vaccinale, dal centro dove si è effettuato il tampone o dal medico di famiglia a seconda dei casi.Per la realizzazione del Covid Pass sono al lavoro ile la, la controllata del Ministero dell'economia che svolge già diversi servizi per il dicastero e per l'Agenzia delle Entrate, comprese le tessere sanitarie.Il primo passo è, cioè la piattaforma digitale su cui confluiranno tutte le(tamponi, vaccinazioni, referti ecc). Un sistema piuttosto complesso ed accentrato cui si potrà accedere facilmente con il Pass digitale, per consentire spostamenti, partecipazioni ad eventi matrimoni e così via.Alla creazione della versione digitale del Pass vaccinale - ribattezzato dall'Europa Certificato EU Covid-19 - sta lavorando il Ministro per l'Innovazione e la transizione digitale, che ieri ha parlato dell'utilizzo delle. Quest'ultima, già utilizzata da 11 milioni di italiani, autenticatisi con Spid o carta d'identità digitale, è l'ipotesi più semplice, perché conterrà in automatico ileffettuato scaricabile direttamente dall'app o comeNel caso di utilizzo dell'appo di accesso ad apposito, l'autenticazione del titolare, che non è già nota, potrebbe avvenire tramite l'abbinamento dele di ungenerato al momento dell'effettuazione della vaccinazione/tampone. L'accesso consentirà poi dida salvare sullo smartphone o stampare.Quale che sia la soluzione prescelta il tempo è poco e l'estate alle porte.