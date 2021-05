Il comparto media dell'Italia marcia in positivo (+1,27%), scambi in positivo per Mediaset

indice media italiano

indice del settore Media europeo

settore Entertainment & Media

indice EURO STOXX Media

media capitalizzazione

Mediaset

Rai Way

bassa capitalizzazione

Triboo

Mondadori

(Teleborsa) - Andamento tonico per l'grazie alla scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 10.903,9 con un incremento di 138,4 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in rialzo a 258, dopo aver avviato la seduta a 256.Tra i titoli adell'indice media, balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,88%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,72%.Tra i titoli adel comparto media, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,21%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,85%.