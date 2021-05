Licenziamenti, Bombardieri (Uil): attacco scorretto di Confindustria, Draghi non ha mediato

(Teleborsa) - "Un attacco a gamba tesa". Così ha definito l'intervento dinel dibattito sulil segretario generale di Uil,ai microfoni di Rai Radio Uno: "anche molto scorretto nei modi e nei contenuti". "ha ascoltato solo Confindustria", ha lamentato il sindacalista, "un recedimento" alle istanze dell'Associazione degli industriali, "non è stata una mediazione", mentre "la proposta diera una mediazione dopo che il ministro aveva ascoltato le parti"."La, non fonti sindacali, dice che le persone sicuramente a rischio sono più di 500mila. I dati che noi abbiamo parlano di una platea di lavoratori di più di due milioni. Il range si piazza tra", ha spiegato Bombardieri in merito alle ricadute sul mondo del lavoro dello stop al divieto di licenziare. Dal primo luglio "noi ci aspettiamo una situazione molto complicata e venerdì saremo in piazza, davanti al Parlamento, per farci sentire", ha aggiunto.Secondo il leader della Uil, "è corretto dare una risposta a questo Paese, ai lavoratori e alle lavoratrici, per non far scoppiare una. Dobbiamo avere il tempo d'intervenire suglie sulle, con la formazione e la riqualificazione, e non lasciare nessuno indietro".