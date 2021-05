Positivo il Mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche si attesta a 34.366 punti (+0,14%), mentre l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,24%, portandosi a 4.198 punti. Leggermente positivo il(+0,36%); sulla stessa linea, in frazionale progresso l'(+0,25%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,11%),(+0,81%) e(+0,76%). Il settore, con il suo -0,47%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+2,47%),(+0,99%),(+0,76%) e(+0,76%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,18%.Sensibili perdite per, in calo del 2,92%.Tentenna, che cede lo 0,91%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,61%.Tra i(+10,19%),(+4,08%),(+3,88%) e(+2,88%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,14%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,07%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,98%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,91%.