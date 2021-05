Prevalgono le vendite per l'indice delle società immobiliari in Italia (-0,86%), si concentrano le vendite su IGD

comparto immobiliare italiano

indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione

FTSE Italia Real Estate REITs

indice azionario che rappresenta 11 paesi dell'Area Euro

media capitalizzazione

IGD

bassa capitalizzazione

PLC

Nova Re

Gabetti

(Teleborsa) - Movimento in ribasso per il, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'Ilha avviato la seduta a 9.730,1, in discesa di 83,6 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue all'insegna della cautela scambiando a 448, dopo aver avviato la seduta a 448.Tra i titoli adel comparto immobiliare, composto ribasso per, in flessione dell'1,72% sui valori precedenti.Tra i titoli adell'indice immobiliare, retrocede, con un ribasso dell'1,04%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,59%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,57%.