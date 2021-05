Safilo rafforza partnership con Evonik

Safilo

(Teleborsa) -continua a investire nella sua partnership ventennale con Evonik, leader mondiale in prodotti chimici specializzati, per l’utilizzo dell’innovativo materiale TROGAMID myCX eCO sulle lenti da sole premium, una poliammide trasparente che consentirà a Safilo di migliorare la sostenibilità dei propri occhiali nell’ampio portafoglio di marchi.Safilo spiega in una nota che introdurrà le lenti da sole in TROGAMID myCX eCO a gennaio 2022 con la collezione Primavera Estate di BOSS. Questo polimero altamente performante sarà poi progressivamente impiegato in altri brand del portafoglio, soprattutto sul made in Italy, a ulteriore conferma dell’impegno di Safilo in tema sostenibilità e degli investimenti per introdurre sempre più materiali riciclabili nel settore eyewear.TROGAMID myCX eCO è un polimero sostenibile, altamente performante e perfettamente trasparente composto al 40% da biomassa attribuita mediante bilancio di massa e prodotto interamente con energia rinnovabile, con una riduzione del 50% delle emissioni di carbonio. Questo polimero offre una trasparenza superiore al 90%, ottime proprietà meccaniche, resistenza allo stress cracking e alla rottura, così da assicurare una buona durabilità e sicurezza per lenti da sole premium, visiere e maschere per lo sci e lo snowboard, garantendo al tempo stesso comfort e vestibilità ottimi grazie al peso ridotto.