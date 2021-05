Trasporto aereo, sciopero generale di 4 ore il 18 giugno

(Teleborsa) -hanno proclamato unodi 4 ore di tutto il personale del trasporto aereo il prossimo. Scopo della protesta è difendere il settore che – si legge nella nota diffusa dalle sigle sindacali - "ha subito e subirà ancora per mesi delle gravissime ripercussioni" della pandemia e "insieme al turismo è senza dubbio uno dei settori produttivi più colpiti del paese". In particolare, i sindacati chiedono "una serie di interventi" soprattutto sulledi Alitalia, Air Italy, Ernest, Blue Panorama, Air Dolomiti, Norwegian.L'azione di protesta si articolerà dalle ore 13.00 alle ore 17.00 e coinvolgerà tutte lee idelle aziende del settore del. "La maggior parte delle attività, in questo momento, sono ferme o operano condell'85/90% rispetto al periodo pre-covid – hanno spiegato i sindacati, ricordando che le organizzazioni sindacali da tempo "richiedono inascoltate uned unache abbia la finalità di garantite la tenuta sociale in un settore così pesantemente colpito dalla pandemia globale e di riscrivere le regole del settore. Successivamente all'esplosione della pandemia globale e al quasi totale azzeramento del traffico aereo si rendono quanto mai urgenti una serie di interventi atti a garantirne la tenuta industriale".Il focus della protesta sono "la proroga del blocco deisino ad avvenuta ripresa del comparto", la rivisitazione del, ledi molte compagnie come Alitalia-Ita, Air Italy, Norwegian, Ernest e Blu Panorama; la crisi delle società di gestione aeroportuale, ildel fondo di solidarietà del settore, il contratto e la lotta alla delocalizzazione industriale.