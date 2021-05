UnipolSai acquista il 4% di Banca Popolare Sondrio per 75,6 milioni. Titolo BPS in rally

UnipolSai

istituto di credito lombardo

(Teleborsa) -ha concluso l’acquisto di n. 18.207.598 azioni ordinarie di(BPS), pari a circa il 4% del capitale sociale della Banca valtellinese, attraverso una procedura di reverse accelerated book-building (RABB), rivolta esclusivamente a investitori qualificati e investitori istituzionali esteri.Equita SIM S.p.A. ha operato quale intermediario autorizzato e sole bookrunner dell’operazione.Ildelle predette azioni è pari ad Euro 4,15 per ciascuna azione, per un esborso complessivo di Euro 75,6 milioni circa. Il regolamento dell’Operazione avverrà il prossimo 28 maggio 2021.– che prima del perfezionamento della stessa già deteneva n. 13.126.000 azioni BPS, pari al 2,9% circa del capitale sociale della Banca –Sulle prime rilevazioni di scambi, il titolo BPS vola di oltre 5 punti percentuali. Stessa intonazione positiva per le azioni Unipol che balzano dello 0,85% e che controllano UnipolSai (+0,08%).A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'rispetto all'indice.