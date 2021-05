Vitali (WINDTRE): Rete "Top Quality" per eliminare distanze tra le persone

(Teleborsa) - Tra leindirette lasciate in eredità dalla pandemia daanche quella di rendere ancoral’importanza di unae dellaper continuare aNei mesi più duri dellenecessarie a contenere la diffusione della pandemia, infatti, è stata proprio laa venire in nostro soccorso, facendo dadi collegamento tra lache abbiamo dovutoin larga parte daDa sempre al passo con i grandinei scorsi giorni,ha presentato una nuova campagna TV dedicata proprio alla, la rete mobile dell’operatore diguidato dacon un originale spotche valorizza i recenti investimenti, pari aper potenziare, in particolare, la propria rete e che hanno permesso di raggiungere una copertura del 99% nelNe parliamo conChief Marketing Officer dell’azienda."Ad un anno dalla nascita del brand unico WINDTRE e dopo numerosi riconoscimenti ricevuti, abbiamo deciso di evolvere ulteriormente la comunicazione e l’advertising legati al nostro asset più strategico, la rete. Siamo partiti da un’idea molto forte: ribaltare le opinioni, soprattutto quelle legate alle infrastrutture, che appartengono ad un passato ormai totalmente superato grazie agli ingenti investimenti, 6 miliardi di euro in 5 anni, per migliorare in modo significativo le performance. Eppure c’è ancora chi pensa che la rete WINDTRE non prenda, sia lenta, abbia poca copertura. Pensieri legati, in realtà, al sentito dire e a luoghi comuni. Oggi, invece, con la nostra nuova rete raggiungiamo il 99% di copertura della popolazione in 4G e oltre il 90% con il 5G, attraverso le tecnologie FDD DSS e TDD. Il nostro obiettivo è quello di rendere disponibile una connettività di alta qualità a un numero sempre maggiore di famiglie, per eliminare le distanze fra le persone"."Esatto. Oltre ad essere un’occasione per celebrare la qualità, affidabilità e velocità della nostra rete, con questa campagna abbiamo voluto lanciare un messaggio: il bello delle opinioni è che possono essere cambiate. Abbiamo costruito uno storytelling che invita a non fermarsi alle apparenze e posiziona WINDTRE, ancora una volta, come un brand vicino alle persone. È una campagna coraggiosa e potente, che dimostra come la nostra marca e la nostra azienda siano inclusive e aperte al cambiamento"."Già dall’anno scorso, una serie di istituti specializzati indipendenti ha accertato le potenzialità e le performance della nostra rete. A partire da Ookla, la società che ha sviluppato Speedtest, secondo cui la nostra rete mobile è risultata la più veloce d’Italia nel terzo e quarto trimestre 2020, fino al recentissimo riconoscimento di umlaut che ha definito la rete mobile dati di WINDTRE come la migliore in Italia e la più affidabile anche in movimento. Si tratta di valutazioni oggettive e autorevoli delle performance dei nostri servizi, che vanno a sostanziare le nostre posizioni, insieme all’opinione che più conta: quella dei nostri clienti che ci scelgono ogni giorno"."Accanto allo spot, comunicheremo la nostra ‘Top Quality Network’ su tutti gli altri canali di contatto: digital, social, fisici e anche di internal communication. La campagna di comunicazione coinvolgerà da vicino anche le persone che ogni giorno sono a diretto contatto con i clienti, ossia la nostra forza vendita e i nostri operatori di customer care, in modo che siano sempre più efficaci nel trasmettere questi messaggi così importanti".