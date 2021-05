Wall Street in frazionale ribasso

Dow Jones

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,24% sul; sulla stessa linea, in lieve calo l', che archivia la giornata sotto la parità a 4.188 punti.Senza direzione il(+0,12%); sulla stessa linea, pressoché invariato l'(-0,17%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,04%),(-1,18%) e(-0,96%).Altra i(+1,37%),(+1,11%),(+0,51%) e(+0,51%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,18%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,32%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,85%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,69%.Altra i, si posizionano(+3,10%),(+2,17%),(+2,02%) e(+1,46%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,74%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,44%.In caduta libera, che affonda del 2,41%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,32 punti percentuali.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 1,32 Mln barili)14:30: PIL, trimestrale (atteso 6,5%; preced. 4,3%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,7%; preced. 0,5%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 425K unità; preced. 444K unità)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso 1,1%; preced. 1,9%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 4,2%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso -14,8%; preced. 21,1%).