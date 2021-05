Xiaomi, ricavi e utile superiori alle attese nel primo trimestre

(Teleborsa) - Xiaomi, una multinazionale cinese che opera nel campo dell'elettronica di consumo e quotata alla Borsa di Hong Kong, ha registratodel mercato nel primo trimestre del 2021. Il fatturato totale è stato di 76,9 miliardi di RMB (circa 9,8 miliardi di euro), in crescita del 54,7% rispetto all'anno precedente, mentre l'utile netto rettificato non-IFRS è stato di 6,1 miliardi di RMB (circa 780 milioni di euro), in crescita del 163,8% rispetto allo stesso periodo del 2020."Durante il primo trimestre del 2021, sia il nostro fatturato totale che l'utile netto rettificato hanno, dimostrando la solidità del nostro modello di business e l’effettiva esecuzione delle nostre strategie. La solida crescita nelle spedizioni diha guidato una continua espansione della nostra base di utenti globale. La nostra piattaforma AIoT ha continuato a scalare in tutto il mondo", ha dichiarato un portavoce di Xiaomi.Nel primo trimestre del 2021, ildi Xiaomi ha continuato a crescere in modo significativo. I ricavi dalle vendite di smartphone sono cresciuti del 69,8% a 51,5 miliardi di RMB (circa 6,6 miliardi di euro) anno su anno. Le spedizioni globali di smartphone nel periodo hanno raggiunto 49,4 milioni di unità e il margine di profitto lordo per il business degli smartphone è stato del 12,9%. Secondo Canalys, il gruppo ha mantenuto la terza posizione in termini di spedizioni di smartphone a livello globale durante il trimestre, registrando una