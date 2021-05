Acciaieria a emissioni zero, Marcegaglia ed Exor dietro startup svedese H2GS

Exor

(Teleborsa) - H2 Green Steel (H2GS) punta ad. Grazie all'investimento di diversi investitori strategici - tra cui il gruppo italiano dell'acciaioed- oltre al fondatore Vargas, l'azienda realizzerà la prima vera acciaieria al mondo completamente green., alimentato solo con idrogeno verde,, in anticipo rispetto al 2030, target fissato da tutti i player settore per arrivare entro il 2050 a ridurre le emissioni a zero, come chiesto dall'UE.H2GS hada un gruppo selezionato di. Tra questi: Altor Fund V, Ane & Robert Maersk Uggla, BILSTEIN GROUP, EIT InnoEnergy, Exor, FAM, IMAS Foundation, Kingspan, Marcegaglia, Mercedes-Benz AG, Scania, SMS Group, Stena Metall Finans, Cristina Stenbeck, Daniel Ek e Vargas., per la nostra missione di ridurre a zero le emissioni di CO2 nella siderurgia" - commenta il. "Gli investitori di tutta Europa hanno compreso che la crisi climatica è la più grande sfida del nostro tempo e che. La chiusura del finanziamento di serie A è un traguardo importante che ci dà slancio continuo per il percorso che abbiamo di fronte".Lo scorso 23 febbraio, l'impresa svedese aveva annunciato il suo piano per diventare un produttore di acciaio su larga scala e costruire un impianto siderurgico greenfield nel nord della Svezia., offrendo condizioni uniche per una produzione di acciaio senza fossili a costi competitivi. Il progetto include un impianto di idrogeno verde su scala gigantesca come parte integrante dell'impianto di produzione dell'acciaio.di acciaio di alta qualità.