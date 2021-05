Alitalia incrementa i voli per l’estate

(Teleborsa) - In attesa di futuro,, dopo avere annunciato la ripresa dal 9 luglio del collegamentoche, alla stregua di quella con New York (frequenza giornaliera a giugno e doppia a luglio), sarà in modalitàNel programma operativo di Alitalia previsti voli da Fiumicino peroltre per altre quattro destinazioni () servite anche da Milano Linate. Inoltre, da giugno saranno ripristinati i collegamenti cone da luglio con, quando sono previsti: Londra, Madrid, Barcellona, Atene, Parigi, Nizza, Bruxelles, Amsterdam, Ginevra, Zurigo, Francoforte, Monaco, Malta, Tirana. Incrementi anche per Tunisi e Il Cairo.: da Fiumicino per Cagliari, Olbia, Alghero, Catania, Comiso, Lampedusa, Palermo, Pantelleria, Bari, Lamezia Terme; da Milano Linate per Roma, Cagliari, Olbia, Alghero, Palermo, Catania, Comiso, Lampedusa, Bari, Brindisi e Lamezia Terme; da Milano Malpensa per Cagliari; da Pisa e Bologna per Olbia, da Verona per Cagliari.