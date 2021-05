Bancassicurazione, siglata partnership tra Genertellife e Banca Sella

(Teleborsa) -siglano una partnership nel settore dellae lanciano due nuove soluzioni dedicate ai clienti di Banca Sella. Grazie a questa nuova partnership, – spiega una nota congiunta – saranno disponibili due linee di prodotto:studiata per i clienti retail e affluent, e, dedicata alla clientela private.Si tratta di, che combinano le caratteristiche di un prodotto di Ramo I (la Gestione Separata Glife Premium) con i vantaggi di un prodotto di Ramo III (i due Fondi Interni, Sella Glife ESG bilanciato e Sella Glife ESG azionario). "Ciò – si lehhe nella nota – consente al cliente di scegliere una soluzione assicurativa di investimento in grado di conciliare le potenzialità di performance dei mercati azionari con la stabilità della gestione separata".L'offerta è dedicata ai clienti della banca: isono stati appositamente costituiti con unae sono gestiti dalla. I fondi investono prevalentemente in attivi che promuovono caratteristiche ambientali o sociali e che non devono arrecare danni significativi all'ambiente o creare un impatto sociale negativo. Inoltre, le imprese nelle quali vengono investite le risorse devono attenersi a prassi di buona governance, quali la solidità delle strutture di gestione, le relazioni con il personale, le politiche di remunerazione e il rispetto degli obblighi fiscali.Altracon la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi, di riscattare il capitale già dopo un anno dal versamento e di effettuare uno switch tra le linee, con l'obiettivo di raggiungere un'esposizione azionaria personalizzata e modificabile nel tempo."Sono molto soddisfatto per la ritrovata collaborazione con Banca Sella – ha affermato– con cui in passato Genertel e Genertellife hanno condiviso progetti importanti per offrire nuove e migliori soluzioni alla clientela. Oggi questo rapporto si inserisce in un quadro ancora più ampio e focalizzato sulla creazione di ecosistemi e partnership nel settore della bancassicurazione, un settore in cui crediamo molto e nel quale siamo sempre più attivi, anche in coerenza con il piano strategico di Generali Country Italia. Riconosciamo a Banca Sella il valore di essere una banca solida, capace di rinnovarsi nel corso della sua lunga storia e che vanta un forte legame con il territorio in cui opera. Proprio per questo abbiamo scelto di collaborare insieme: per offrire ai clienti soluzioni di investimento sicure e flessibili che abbiano anche una concreta attenzione alla sostenibilità, valore fondamentale della nostra strategia Partner di Vita"."La partnership con realtà come Genertellife – afferma– conferma la nostra strategia di sviluppare accordi in un'ottica aperta con partner importanti del settore, con l'obiettivo di offrire alla clientela prodotti sempre più vicini alle loro esigenze. La collaborazione permette infatti di ampliare ulteriormente la nostra offerta, mettendo a disposizione diverse tipologie di soluzioni assicurative Ramo Vita, con un forte focus anche sulla sostenibilità, aspetto sempre più importante e strategico nella scelta degli investimenti".