Bonomi ai giovani: seguite vostri sogni e non fatevi rubare futuro

(Teleborsa) -ni, con "tutta l'energia e la volontà possibili" per realizzarli e non permettere: questo il "messaggio" rivolto ai giovani dal Presidente di Confindustria,in apertura della Giornata nazionale Orientagiovani "Steam space: il Rinascimento della scuola italiana", organizzata da"Potrei raccontarvi dell'importanza del manifatturiero italiano, delle materie Steam, ma il messaggio che voglio lasciarvi oggi è solo uno: dovete ascoltare il, cercare di realizzare i vostri sogni - ha detto il numero uno degli Industriali -, non permettete a nessuno di rubare il futurocercando di mettere tutta l'energia e la volontà possibile per realizzare i vostri sogni.