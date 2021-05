Borse caute aspettano dati USA. Piazza Affari corre sola

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela, dopo la chiusura poco mossa del listino americano. Gli investitori mantengono un atteggiamento prudente, in vista della pubblicazione di importanti dati macroeconomici statunitensi, per valutare le. In calendario nel pomeriggio, i sussidi di disoccupazione, PIL e ordini di beni durevoli. Domani è atteso dato sulle spese per consumi.ul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,15%. L'è sostanzialmente stabile su 1.898,1 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,65%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +108 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,88%.sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,30%, senza slancio, che negozia con un +0,02%, e resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,38%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,32%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 27.237 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+1,87%),(+1,57%),(+1,48%) e(+1,48%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,09%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,62%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,51%.di Milano,(+3,19%),(+3,16%),(+2,31%) e(+2,09%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,09%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,68%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,54%.