In ribasso Bayer dopo decisione tribunale USA su dispute legate a Roundup

compagnia chimico-farmaceutica

(Teleborsa) - Seduta drammatica per la, che si posiziona a 52,93 con una. Bayer è in forte ribasso dopo che unstatunitense ha rifiutato il progetto di ricorso collettivo per risolvere le future dispute legate ae ad altri erbicidi a base di glifosato."La decisione del tribunale chiude la porta a una soluzione collettiva (controllata dal tribunale) per gestire potenziali controversie future, che sarebbe stato il meccanismo più equo ed efficiente per tutte le parti - ha commentato la società in una nota - Tuttavia, abbiamoche insieme raggiungeranno un risultato simile nella mitigazione del rischio di contenzioso futuro e le perseguiremo il più rapidamente possibile".Circa 125.000 persone hanno affermato che l'erbicida Roundup ha causato loro il linfoma non Hodgkin (un tumore maligno). 96.000 di questi casi sono stati risolti e Bayer al momento ha messo in conto di impegnare circa dieci miliardi di dollari (9,6 per la precisione) per risolvere i. Negli unici tre casi in cui si è giunti a processo, i giudici hanno assegnato decine di milioni di dollari di risarcimento danni ai querelanti.