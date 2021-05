Ita, intesa con l'Ue sui "parametri chiave": taglio significativo del personale e flotta dimezzata

(Teleborsa) - I commissari dihanno fatto sapere con una comunicazione ai dipendenti che domani verranno pagati domani solo la metà degli. "A seguito dell'approvazione di ieri del finanziamento per Alitalia, ed in attesa dei tempi necessari alla effettiva erogazione dello stesso, provvediamo in ogni caso al pagamento, con valuta domani 28 maggio, del 50% degli stipendi", hanno spiegato Fava, Leogrande e Santosuosso. "Stiamo lavorando per accelerare il pagamento del rimanente 50%, che sarà accreditato non appena avremo evidenza circa i tempi di erogazione delleper la compagnia", hanno aggiunto.Nel frattempo sembra essere arrivata ad un punto di svolta latra le autorità italiane e quelle europee sul destino della. Secondo alcuni fonti Ue citate da Ansa i termini dell'accordo raggiunto parlano di un ''significativo del'' e di unaridotta di oltre la metà rispetto l'attuale dotazione di Alitalia. "A seguito di discussioni intense e costruttive a tutti i livelli, la Commissione Ue e le autorità italiane hanno raggiunto un'intesa comune sui parametri chiave per garantire la discontinuità economica tra Ita e Alitalia. I contatti continueranno ora a pieno ritmo a livello tecnico", ha fatto sapere laal termine dell'tra la vice presidente Ue,, e i ministri Giorgetti e Franco. "La Commissione sostiene gli sforzi dell'Italia per preparare quanto prima il lancio di Ita come nuovo e vitale attore di mercato in linea con le norme Ue", ha sottolineato la Commissione."Abbiamo fatto dei passi in avanti, non è finita, ci sono tanti passaggi tecnici e non solo. Però sicuramente oggi è una tappa importante verso la soluzione del problema", ha detto il ministro dello Sviluppo economico,, al termine della prima giornata di incontri avuti a Bruxelles. Ita, ha spiegato il ministro, "potrà partecipare alla gara per il marchio" di Alitalia.