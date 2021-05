L'Europa ai nastri di partenza. Piazza Affari splende di luce propria

S&P-500

(Teleborsa) -, che svetta sui principali listini europei, rimasti ai nastri di partenza. L'indice FTSE MIB ha superato la soglia dei 25 mila punti. A sostenere i Listini europei sono state anche lesul budget da 6 mila miliardi che il presidente Biden intende presentare domani e i dati positivi sulle richieste di sussidi alla disoccupazione (ai minimi da inizio pandemia). Intanto, si muove in lieve rialzo la borsa di Wall Street con l'che evidenzia un incremento dello 0,25%.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,03%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.893,1 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 66,14 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +106 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,89%.tentenna, che cede lo 0,28%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,1%, eavanza dello 0,69%.Seduta positiva per il listino milanese, che porta a casa un guadagno dell'1,12% sul; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dell'1,07%.Sale il(+0,94%); sulla stessa linea, positivo il(+1,02%).A Piazza Affari il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,07 miliardi di euro, in calo del 7,70%, rispetto ai 2,24 miliardi della vigilia; per quanto concerne i volumi, questi si sono attestati a 0,51 miliardi di azioni, rispetto ai 0,62 miliardi precedenti.Tra i 433 titoli trattati, 135 hanno chiuso in flessione, mentre 252 azioni hanno terminato la seduta di oggi in progresso. Stabili le restanti 46 azioni.Tra idi Milano, in evidenza(+5,03%),(+4,09%),(+2,80%) e(+2,70%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,21%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,76%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,60%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,55%.di Milano,(+4,39%),(+3,70%),(+3,48%) e(+3,11%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,36%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,30%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,97%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.