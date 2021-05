Licenziamenti, Landini (Cgil): è il momento della mediazione, persone non vanno lasciate sole

(Teleborsa) - Il segretario generale della Cgilè tornato sul tema delloa partire dal primo luglio. "I problemi non si risolvono consentendo alle imprese di licenziare, ma investendo sul lavoro. È il momento della mediazione, le persone non devono essere lasciate sole", ha detto ai microfoni di Rai News 24.Landini ha commentato anche i dossier. Per quel che riguarda la compagnia aerea, il segretario generale dellaha chiesto un tavolo "per discutere", perché "noi non abbiamo intenzione di accettare, perché la parola esuberi sarebbe il momento di toglierla. Stiamo parlando di persone in carne ed ossa che in questi anni hanno fatto funzionare Alitalia". "Vorremmo poter discutere di un piano industriale serio", ha aggiunto. Quanto a Whirlpool, Landini ha annunciato che oggi a Roma ci saranno alcune delegazioni dei lavoratori del gruppo. "La compagnia ha già detto che se le cose rimangono così dal primo luglio partiranno le prime lettere di licenziamento per i 350 dipendenti di". "Un gruppo che ha aumentato il proprio, che in giro per l'Italia ha assuntoperché non ne ha abbastanza, ha deciso di chiudere lo stabilimento di Napoli nel silenzio del governo e della politica", ha affermato."Il Governo si era impegnato a discutere con noi il. Semplicemente non è stato fatto. Io mi sono stancato di dover discutere per telefono e in televisione questi provvedimenti così importanti. Questo metodo non funziona", ha infine lamentato Landini.