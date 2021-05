Lieve ribasso del settore automotive dell'Italia (-0,68%), scambi negativi per Ferrari

comparto italiano auto e ricambi

indice europeo del settore auto e ricambi

FTSE Italia Automobiles & Parts

indice EURO STOXX Automobiles & Parts

FTSE MIB

Ferrari

bassa capitalizzazione

Landi Renzo

(Teleborsa) - Modesta la discesa registrata dal. Si muove in territorio negativo l'Ilha iniziato gli scambi a quota 289.583,6, in calo di 1.987 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'vale 609, dopo aver aperto a 614.Tra i titoli del, pressione su, che tratta con una perdita dell'1,41%.Tra i titoli adell'indice automotive, debole la giornata per, che passa di mano con un calo dello 0,83%.