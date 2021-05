MIT SIM chiederà a CONSOB autorizzazione per il servizio di gestione portafogli

MIT Sim

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, quotata su AIM Italia e Sim indipendente, ha approvato la decisione dil'autorizzazione alla prestazione del. Il servizio, sottolinea la società in una nota, potrà in ogni caso essere prestato unicamente nei confronti di clienti istituzionali e professionali, coerentemente con le autorizzazioni di cui MIT SIM attualmente dispone. L'obiettico è offrire un servizio ancora più completo alla clientela che ha manifestato interesse in tal senso.Nella stessa seduta, il CdA ha anchee ha nominato all'unanimit àper tale ruolo l', il quale, come già era stato anticipato nel documento di ammissione, verrà assunto alle dipendenze della società con la qualifica di dirigente. L'assunzione di Villa e` stata approvata all’unanimità - con l'astensione del consigliere interessato dal CdA, previo parere favorevole rilasciato, all'esito della relativa istruttoria, dal Comitato Parti Correlate.