Risparmio gestito, aprile molto positivo. Intesa conferma primo posto

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -evidenziato nel primo trimestre e chiude il mese didi euro, portando la raccolta totale da inizio anno oltre 34,9 miliardi di euro. A marzo la raccolta era stata superiore agli 8,9 miliardi. Ilad aprile si attesta adi euro a fronte dei 2.468 miliardi di marzo.Laraggiunge quotai, con i fondi chiusi che generano una raccolta di 178 milioni, mentre sono premiati soprattutto ii, che chiudono in positivo perAprile si rivela particolarmente favorevole per iche raccolgono 2,3 miliardi, seguiti dache registrano flussi positivi per 1,9 miliardi e dagli obbligazionari con 484 milioni. Deflussi per i flessibili (-1 miliardo) e per gli hedge (-97 milioni). Chiudono il quadro dei fondi aperti i monetari con afflussi per 447 milioni.Per quanto riguarda le, si registrano, grazie al buon andamento delle gestioni di portafoglio(+1 miliardo) che controbilancia i deflussi degli istituzionali (-210 milioni).Il Gruppoconferma ilquanto a raccolta e patrimonio, attraverso le sue società di asset management Eurizon, Fideuram Investimenti AM e Pramerica. Aprile chiude infatti con una raccolta netta di 655,6 milioni di euro ed un patrimonio di 521,7 miliardi.