Seduta moderatamente positiva a New York

(Teleborsa) -, con il, che avanza a 34.444 punti (+0,36%); sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 4.207 punti (+0,27%). Consolida i livelli della vigilia il(+0,02%); sulla stessa linea, sulla parità l'(+0,13%).(+1,24%),(+0,64%) e(+0,50%) in buona luce sul listino S&P 500.del Dow Jones,(+3,53%),(+1,81%),(+1,19%) e(+0,83%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,18%.scende dell'1,09%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,99%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.(+2,87%),(+2,80%),(+2,38%) e(+2,34%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,93%.In apnea, che arretra del 2,17%.Calo deciso per, che segna un -1,09%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,97%.