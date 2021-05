STMicroelectronics, assemblea approva bilancio e dividendo di 0,24 dollari

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di STMicroelectronics, azienda italo-francese attiva nel mercato dei semiconduttori e che fa parte del FTSE MIB, haannuale della società per l'anno conclusosi il 31 dicembre 2020 e laper azione ordinaria circolante della società da distribuire in rate trimestrali di 0,06 dollari ciascuna nel secondo, terzo e quarto trimestre del 2021, così come nel primo trimestre del 2022 agli azionisti che risultino tali nel mese di ciascun pagamento trimestrale.I soci hanno anche approvato: l'adozione della politica diemendata per il Consiglio di Gestione; la parte in azioni deldel Presidente e CEO; l'adozione di un nuovo piano triennale di distribuzione di azioni unvested a dirigenti e dipendenti principali; l'autorizzazione al Consiglio di Gestione a, previa approvazione del Consiglio di Sorveglianza; la delega al Consiglio di Sorveglianza dell'autorità ad emettere nuove azioni ordinarie.Inoltre, è arrivato il rinnovo del mandato triennale che scadrà alla fine dell'assemblea degli azionisti 2024 dia membro unico del Consiglio di Gestione e il rinnovo del mandato triennale che scadrà alla fine dell'assemblea degli azionisti 2024 dia membro del Consiglio di Sorveglianza.