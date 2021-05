Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 34.323 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si ferma a 4.196 punti, in prossimità dei livelli precedenti.In moderato rialzo il(+0,33%); consolida i livelli della vigilia l'(+0,15%).Le dichiarazioni dei funzionari dellahanno contribuito a calmare le preoccupazioni sull', mentre il calo deiha sostenuto i titoli tecnologici per la terza sessione consecutiva.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,93%),(+0,90%) e(+0,59%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,56%.Al top tra i(+1,88%),(+0,90%),(+0,87%) e(+0,77%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,18%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,02%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,43%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,89%.Al top tra i, si posizionano(+11,63%),(+3,97%),(+3,78%) e(+3,74%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,05%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,43%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,94%.Tentenna, che cede lo 0,78%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: PIL, trimestrale (atteso 6,5%; preced. 4,3%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,7%; preced. 0,5%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 425K unità; preced. 444K unità)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso 1,1%; preced. 1,9%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 4,2%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso -14,8%; preced. 21,1%)15:45: PMI Chicago (atteso 69,5 punti; preced. 72,1 punti).