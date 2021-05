Blocco licenziamenti, Sindacati in piazza per chiedere proroga

(Teleborsa) - Dopo aver incassato ieri il risultato sulcon lo stop al principio delnel corso dell'incontro a Palazzo Chigi con il Premier Mario Draghi e i ministri Andrea Orlando (Lavoro), Enrico Giovannini (Infrastrutture) e Renato Brunetta (Funzione pubblica), i sindacati non hanno nessuna intenzione di mollare la presa suiCgil, Cisl e Uil, dunque, scendono in piazza, davanti a Montecitorio, per la mobilitazione a sostegno della vertenza per la proroga del blocco dealmeno fino al 31 ottobre e per chiedere al Governo impegni precisi su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, salvaguardia dei livelli occupazionali, nuove politiche industriali e riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive.Le tre confederazione hanno espresso un giudizio positivo anche sulla. L'esecutivo ha infatti manifestato la disponibilità alla partecipazione delle parti sociali nella cabina di regia. In piazza sono presenti i tre segretari generali Ieri ad archiviare le polemiche era stato il Ministro del Lavoro Orlando "La dinamica che può guidare un Paese in pandemia non è la stessa di un Paese che ne esce", ha detto intervistato dal Corriere della Sera. "O le forze di maggioranza ripongono le bandiere, oppure mettono a rischio la tenuta del quadro politico".