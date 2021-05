Doxee, la controllata Littlesea cambia denominazione in Babelee

Doxee

(Teleborsa) -, azienda hi-tech quotata su AIM Italia, ha comunicato che la suaha cambiato la propria denominazione in. Il cambio di nome è la conclusione del processo di rebranding avviato nel corso del 2020 a seguito dell'acquisizione da parte del gruppo Doxee.Babelee, sottolinea il gruppo in una nota, è attiva nel settore dell'e ha sviluppato in-house una piattaforma interamente cloud e in grado di trasformare dati complessi in video dinamici, interattivi e personalizzati, prodotti in real-time e in modo completamente automatizzato."Babelee espande e ottimizza il posizionamento del gruppo - ha commentato, AD di Doxee e Babelee - La società con la sua piattaforma tecnologica rende possibile l'ingresso del gruppo Doxee in un nuovo settore, in cui la richiesta di feature dedicate alla produzione di video automatizzati sta crescendo molto rapidamente. Inoltre, stiamo lavorando allo sviluppo di un partner network internazionale dedicato, per consentire a Babelee di acquisirevelocemente".