Eurozona, fiducia economia maggio migliora a 114,5 punti

(Teleborsa) - Sale la fiducia dell'economia di Eurolandia nel mese di maggio. L'indice che misura ildel mese precedente (dato rivisto da 110,3 punti). Il dato è reso noto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità europea (DG ECFIN). Le aspettative erano per un aumento più contenuto a 112,1 punti.Per quanto riguarda le componenti dell'indice per l'Eurozona, la fiducia deiè pari a -5,1 punti (pari alle attese) da -8,1 punti, il clima nell'si porta a +11,5 punti da +10,9 (gli analisti di aspettavano un +11,3 punti), neimigliora a +11,3 da 2,2 punti (contro aspettative per +7,5 punti)Da qualche mese la Commissione ha introdotto un nuovo indice sulle prospettive del lavoro (Employment expectations indicator,). L'indicatore registra ad aprile un miglioramento a 107,9 punti (+9,9 punti da marzo).