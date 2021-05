Francia, PIL 1° trimestre rivisto al ribasso a -0,1%

(Teleborsa) -la crescita dell'economia francese nel primo trimestre dell'anno, dopo la frenata già accusata nei tre mesi precedenti in scia alla pandemia di Covid-19 e alle misure di lockdown, che hanno pesato su gran parte del periodo di osservazione.La stima dettagliata e definitiva del PIL mostra per l'economia transalpina un, inferiore al +0,4% della stima preliminare e del consensus, e rispetto al -1,5% del trimestre precedente.Lehanno riportato una diminuzione dell'8,3% dopo il calo dello 0,3% precedente. La domanda domestica è aumentata di 0,1 punti sul PIL. Invece, la domanda estera ha contribuito negativamente alla formazione del PIL per -0,4 punti.