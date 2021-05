Future USA positivi aspettando l'Opening Bell

Salesforce

HP

(Teleborsa) -, con il Dow Jones che è il migliore tra i maggiori indici del mercato azionario americano. L'ottimismo per la ripresa, sia americana che globale, spinge le quotazioni, mentre al centro della discussione politica c'è il budget federale da 6 trilioni di dollari del presidente Joe Biden. Attesa la pubblicazione di alcuniche riguardano l'economia a stelle e strisce: redditi personali, spese personali, PMI Chicago e fiducia consumatori Università Michigan.Il contratto sulè in rialzo dello 0,46% a 34.597 punti, mentre quello sulloguadagna lo 0,35% a 4.213 punti. Il derivato sulregistra invece un rialzo dello 0,36% a 13.714 punti.Negliè in netto rialzo dopo che la società di software ha aumentato le sue previsioni per l'intero anno, mentreè in pesante rosso dopo che il gigante dei computer ha avvertito che la carenza di chip potrebbe influire sulla sua capacità di soddisfare la domanda di laptop quest'anno.