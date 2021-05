Gli short seller hanno perso 1,3 miliardi dal recente rally di AMC

Amc Entertainment Holdings

GameStop

(Teleborsa) - Ieri è stata un'altra grande giornata per, che ha messo a segno un. Nell'ultima settimana le azioni della catena di cinema americana, una dei cosiddetti meme stock al centro della retail mania di inizio anno (il più famoso fu), hannoSecondo la società di analisi finanziaria S3 Partners, l'aumento degli ultimi giorni (che le ha fatto toccare i massimi dal maggio 2017) ha fatto. Lo short selling, in italiano, è un'operazione finanziaria che consiste nella vendita di strumenti finanziari non posseduti con successivo riacquisto. Questa operazione si effettua se si ritiene che il prezzo al quale gli strumenti finanziari si riacquisteranno sarà inferiore al prezzo inizialmente incassato attraverso la vendita.