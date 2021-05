L'indice dei beni personali italiano in territorio positivo (+1,30%), si concentrano gli acquisti su FILA

settore beni personali a Milano

comparto beni personali e casalinghi europeo

comparto degli articoli casalinghi in Italia

indice EURO STOXX Personal & Household Goods

mid-cap

FILA

MARR

IVS

(Teleborsa) - Scambi in rialzo per ilche segue l'andamento prudente evidenziato dalIlha aperto a 107.413,3 in aumento di 1.392 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue con cautela a 1.429, dopo aver avviato la seduta a 1.423.Tra leitaliane, brilla, che passa di mano con un aumento del 2,51%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,70%.Tra ledi Piazza Affari, rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,67% sui valori precedenti.