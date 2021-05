L'indice delle aziende sanitarie marcia in positivo (+0,84%)

comparto sanitario italiano

(Teleborsa) - Andamento tonico per il, grazie alla scia positiva disegnata dalIlha aperto a 268.077,1, con un incremento di 2.250 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'termina la seduta a 866, dopo aver avviato la seduta a 865.Tra le azioni italiane adell'indice sanitario, rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,04% sui valori precedenti.Piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +0,84%.Tra le medie imprese quotate sul, brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 3,81%.Tra ledi Piazza Affari, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,61% sui valori precedenti.Modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,86%.