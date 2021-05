L'indice delle società High Tech italiane si muove in territorio positivo (+1,35%), seduta effervescente per Wiit

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

grande capitalizzazione

Stmicroelectronics

mid-cap

Esprinet

Sesa

bassa capitalizzazione

Sabaf

Txt E-Solutions

Fullsix

(Teleborsa) - Iltermina la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall'Ilha aperto a 120.268,1 in guadagno dell'1,35%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'ha chiuso a 821, dopo aver avviato la seduta a 821.Tra le azioni italiane adell'indice tecnologia, balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,26%.Tra leitaliane, seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,45%.Frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +0,63%.Tra i titoli adel comparto tecnologia, seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 4,51%.Risultato positivo per, che lievita dell'1,54%.Sostanziale invarianza per, che archivia la seduta con un trascurabile 0%.