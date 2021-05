Moody's, rating MCC potrebbe risentire di interventi su altre banche in dissesto

MPS

(Teleborsa) - Moody's ha comunicato di aver(MCC o Banca del Mezzogiorno), avviata il 31 dicembre 2019 e prorogata il 10 novembre 2020. La revisione, spiega l'agenzia di rating in una nota, riflette il potenziale aumento del profilo di rischio che deriva dall'(BPB) e dal completamento del suo nuovo piano industriale. Moody's prevede di chiudere la revisione entro la fine di settembre 2021 dopo che Banca del Mezzogiorno avrà pubblicato il suo primo bilancio consolidato (al 31 dicembre 2020), in cui saranno comunicate le valutazioni dei commissari su BPB.Gli analisti di Moody's Investors Service scrivono che "il profilo di rischio di MCC potrebbe risentire anche degli". Il riferimento, anche se non esplicito, potrebbe essere all'uscita dal Tesoro da: in caso di soluzione "spezzatino" a MCC potrebbero andare le attività della banca senese nel Sud Italia. Inoltre, viene evidenziato che l'acquisizione di BPB e in altre banche in difficoltà comportano numerose sfide per MCC, date le suee la suain nel core business di BPB, ovvero nelle attività retail.Nelle conclusioni degli analisti, viene chiarito che un upgrade dei rating e delle valutazioni di Banca del Mezzogiorno è improbabile data la revisione in atto per il downgrade. Una casistica in cui il debito senior non garantito e i rating a lungo termine potrebbero essere rivisti in senso positivo è quella in cui MCC dovesse emettere piùcosiddetto "". Questo termine si riferisce a obbligazioni non garantite con caratteristiche specifiche, che consentono loro di essere convertite in azioni o svalutate in un determinato evento o a discrezione dell'autorità di vigilanza.