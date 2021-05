Morellato Group, business tiene nonostante choc pandemia

(Teleborsa) -, primo gruppo italiano nel settore della gioielleria ed orologeria, che chiude l'esercizio al 28 febbraio 2021 con undi euro, appena lo 0,6% in meno rispetto all'esercizio precedente. Ilha registrato undi euro, un buon risultato considerando che è stato interamente realizzato in periodo di pandemia. Il business online ha visto un’importante accelerazione durante tutto il 2020, chiudendo con una crescita a doppia cifra (+35%).Il Gruppo Morellato ha proseguito nel piano di investimenti, in Italia e all’estero, concentrandosi sull’implementazione di progetti ecosostenibili e sull’apertura di nuove vetrine."L’esercizio 2020 ha chiuso positivamente, considerando che il nostro settore è stato tra quelli pesantemente colpiti dal Covid", ha affermato il Presidente, spiegando che la tenuta del fatturato è frutto della crescita internazionale e della strategia di espansione del business., è il momento di mettere il piede sull’acceleratore e far partire la", sottolinrea il Presidente, preventivando uned unaquest'anno.