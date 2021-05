Rally di MPS: focus su risiko bancario

Banca MPS

(Teleborsa) - Ottima performance per, che scambia in, portandosi a 1,276. L'istituto di Rocca Salimbeni è sempre al centro delle prospettive di consolidamento del settore bancario italiano, con ilche prende sempre più quota. UniCredit, scrive oggi Il Sole 24 Ore, potrebbe muoversi su Banco BPM e MPS, salvo poi spartire l'onere di Siena con altri soggetti, tra i quali il Mediocredito Centrale e potenzialmente e BPER.L'intervento di più istituti per l'uscita del Tesoro dalla banca senese avrebbe senso anche in un'ottica antitrust. Al, dove controlla l'ex rete Antonveneta, la banca guidata dal neo-CEO Andrea Orcel potrebbe aver bisogno di un supporto esterno. Se alsembra scontato l'intervento del Mediocredito Centrale (istituto pubblico che controlla Banca Popolare di Bari e Cassa di Risparmio di Orvieto), resta da capire cosa avverrebbe al. Se andasse a UniCredit, scrive Il Sole, potrebbe essere assimilato a una direzione regionale e quindi dovrebbe essere oggetto di un intervento di supporto governativo in termini di esuberi.Intanto, modesto recupero sui valori precedenti per, che passa di mano in progresso dello 0,44%. Seduta in ribasso per, che mostra un decremento dell'1,37%, così come per, che tratta in ribasso dello 0,65% e per, con una flessione dell'1,75%.