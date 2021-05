Seduta positiva a New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street nell'ultima seduta della settimana, visto che lunedì 31 maggio i mercati resteranno chiusi per il. Come preannunciato dall'andamento dei future statunitensi, la piazza americana è partita positiva spinta dall'ottimismo degli investitori per la ripresa mentre al centro della discussione politica c'è ildel presidente Joe Biden.Al centro dell'attenzione degli investitori una. Alcuni sono stati già pubblicati, come redditi e spese personali , mentre sono attesi ancora: PMI Chicago e fiducia consumatori Università Michigan.Sulle prime rilevazioni, ilavanza a 34.592 punti, proseguendo la serie positiva iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.213 punti. Guadagni frazionali per il(+0,4%); con analoga direzione, in moderato rialzo l'(+0,3%).(+0,84%),(+0,73%) e(+0,43%) in buona luce sul listino S&P 500.Al top tra i(+5,42%),(+1,45%),(+0,90%) e(+0,84%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,18%.Calo deciso per, che segna un -1,22%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,82%.Tra i(+6,59%),(+2,32%),(+1,80%) e(+1,76%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,26%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,79%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,22%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,75%.