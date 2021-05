ADR, Tg Roma Informa trasmessi in aeroporto Leonardo da Vinci

(Teleborsa) - Con unsiglato questa mattina dall'e dallasi preparano ad accogliere il ritorno dei turisti nella città. Grazie alla convenzione, nei 2 ledwall presenti all'uscita dei passeggeri al terminal T3 dell'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino verranno trasmessi iper promuovere le attività e le iniziative portate avanti dal Campidoglio. Dalla riapertura del Mausoleo di Augusto alla riqualificazione dei giardini di piazza Vittorio Emanuele II fino alle misure di sicurezza anti Covid necessarie per accedere a musei e siti archeologici, i 'Tg' presentano un'anteprima delle novità, soprattutto culturali che attendono i turisti che arrivano nello scalo romano., già presenti nei circuiti istituzionali e social di Roma Capitale, vengono trasmessi anche nelle principali stazioni e nei treni delle linee metro di Roma."Siamo lieti di prendere parte a questa iniziativa al fianco del Comune di Roma perché – commenta–permetterà ai passeggeri del Leonardo da Vinci, principale porta di accesso della Capitale e del Paese, di avere un'anticipazione già in aeroporto delle bellezze artistiche e dei luoghi storici di Roma, nonché delle iniziative pensate dall'Amministrazione per la città. Dopo un anno difficile per il settore del trasporto aereo, lo scalo è pronto ad accogliere in completa sicurezza i turisti che stanno arrivando per la stagione estiva anche grazie ai voli Covid tested, ideati e promossi da Aeroporti di Roma e che il governo ha deciso di ampliare a conferma della validità di questa procedura di viaggio"."È un'iniziativa pensata proprio per chi arriva nella nostra città. Siamo orgogliosi – afferma– che questo nostro progetto, nato per informare i cittadini sulle principali attività promosse da Roma Capitale, abbia avuto riscontri positivi. Siamo la prima Amministrazione in Italia a realizzare delle pillole di tg per rafforzare il dialogo con la cittadinanza. La programmazione dei Roma Informa in collaborazione con ADR sarà incentrata principalmente sulle iniziative culturali".La Convenzione stipulata oggi avrà durata di un anno ed è rinnovabile.